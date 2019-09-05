رصد 910 مخالفات مرورية فى بنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط سلاح ناري، قضيتي اتجار بالمخدرات، سلاحين أبيضين، و34 قضية تموينية، و910 مخالفات مرورية، و559 مخالفة مرافق، وتنفيذ 851 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في نطاق مديرية أمن بنى سويف.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية.

