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تكنولوجيا

مجلة أمريكية: المقاتلة الروسية سو-47 صممت بطريقة مبتكرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:03 م
سو-47
سو-47
وكالات
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قال الصحفيون مجلة "ناشيونال إنترست" للمقاتلة الروسية: "كان تصميم سو-47 مبتكرًا جدًا في وقته. أظهر الاختبار اللاحق أن مثل هذه الحلول التقنية تؤدي إلى مشاكل لا يمكن التغلب عليها تغطي جميع المزايا. لقد اتضح أن مثل هذه الأجنحة مهيأة للانكسار بسبب التواء الهوائي الديناميكي المفرط".

في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، قرر الاتحاد السوفيتي إنشاء مقاتلة ذات جناح اكتساح عكسي، لكي يصبح امتدادًا منطقيًا لمقاتلة "سو-27". كانت فكرة المهندسين بسيطة وعبقرية؛ فقد أرادوا تحقيق قدرة لا تصدق على المناورة للطائرة بسبب التصميم غير المعتاد لهيكل وجناح اكتساح عكسي، لتقليل المسافة للإقلاع والهبوط، وكذلك لتوفير ميزة على العدو في المعركة.

تم تقديم النموذج الأولي الأول للطائرة الجديدة في معرض MAKS-1999 تحت اسم "إس-37" (بيركوت)، ثم بدلت تسميتها إلى سو-47 وتحولت إلى أرض تدريب تجريبية لتشغيل حلول تقنية مبتكرة.

على الرغم من حقيقة أن سو-47 لم يتم إنتاجها على نطاق واسع، فقد أصبحت نوعًا من "المختبر الطائر". على هذه الطائرة، تم اختبار أحدث حلول التصميم الديناميكي الهوائي، والتي تم استخدامها فيما بعد على مقاتلات الجيل الخامس سو-57.

وخلص الباحثون إلى أن "ظهور سو-47 بشكل غير متوقع في معرض MAKS-2019 الجوي كان مفاجأة سارة للعديد من الخبراء، هذه الطائرة بمثابة تذكير بحجم العمل الذي كان على المهندسين الروس القيام به في طريق الإنتاج الضخم لمقاتلات سو-57 من الجيل الخامس".

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