تحرير 1560 مخالفة مرورية فى القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5 أسلحة نارية، 10 قضايا اتجار بالمخدرات، 24 سلاح أبيض، 38 قضية تموينية، 1560 مخالفة مرورية، 73 مخالفة مرافق، تنفيذ 5898 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بنطاق مديرية أمن القليوبية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية.

