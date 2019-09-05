نجم مان يونياتد السابق ينتقد اليكس فرجسون

إنتقد اللاعب السابق لفريق ​مان يونايتد​ ​روي كين​ مدربه السابق اليكس فيرجسون وإتهمه انه لم يكن يعمل لمصلحة النادي.



وكان كين قد ترك النادي بعد تصاعد الخلافات مع فيرجسون.



وقال كين: "الناس تتكلم عن قدرة فيرجسون في إدارة الناس في النادي، لكن لا يجب ان تنخدعوا ابدًا. حين غادرت النادي صرّح فيرجسون انه دائمًا يهمه مصلحة النادي، وهذا كذب".



إبنه دارين لعب مع النادي وفاز بميدالية في الدوري وهو محظوظ جدًا. إن شقيقه عمل ككشاف للنادي لسنين طويلة وانا متفاجئ ان زوجته لم تكن تعمل في النادي أيضًا. حين يعتذر مني فيرجسون قد اسلم عليه لكنه ليس لدي اي رغبة بالتكلم معه".