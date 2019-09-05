الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

نجم مان يونياتد السابق ينتقد اليكس فرجسون

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
إنتقد اللاعب السابق لفريق ​مان يونايتد​ ​روي كين​ مدربه السابق اليكس فيرجسون وإتهمه انه لم يكن يعمل لمصلحة النادي.

وكان كين قد ترك النادي بعد تصاعد الخلافات مع فيرجسون.

وقال كين: "الناس تتكلم عن قدرة فيرجسون في إدارة الناس في النادي، لكن لا يجب ان تنخدعوا ابدًا. حين غادرت النادي صرّح فيرجسون انه دائمًا يهمه مصلحة النادي، وهذا كذب".

إبنه دارين لعب مع النادي وفاز بميدالية في الدوري وهو محظوظ جدًا. إن شقيقه عمل ككشاف للنادي لسنين طويلة وانا متفاجئ ان زوجته لم تكن تعمل في النادي أيضًا. حين يعتذر مني فيرجسون قد اسلم عليه لكنه ليس لدي اي رغبة بالتكلم معه".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على أولى صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وفاة نجل كافو أسطورة البرازيل أثناء لعبه الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أولى صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

في الدول الغنية.. السرطان هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة

الغذاء العالمي و"الفاو": تراجع الإنتاج الزراعي في 3 دول إفريقية

دراسة تنسف "الميزة الأهم" للأشخاص النباتيين

تقرير: معظم المديرين فى الهند يعانون من زيادة الوزن

الرئيس نيوز

مصرع 6 إرهابيين في الواحات البحرية خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة

الصحة: إعدام 133 طن أغذية فاسدة خلال يوليو وأغسطس

الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي

70.5 مليون جنيه قيمة اتفاقية بين مصر وايطاليا لإدارة المخلفات الصلبة في المنيا

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

العثورعلى هيكل عظمي لديناصورعمره 72 مليون سنة

للسنة الرابعة.. "بانكوك" مدينة السياح الأولى

افتتاح مدينة ملاهي مائية جديدة في نيوجيرسى 25 أكتوبر

كشكول

"التعليم": تكشف عن الأهداف الأساسية من انشاء أول مدرسة تكنولوجيا لصناعة المجوهرات

عبد الغفار يتفقد المقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى

193 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية للعام الجامعي

وزير التعليم العالى يتفقد مبنى إدارة الطلاب الوافدين

إسلام سياسي

داعية سلفي يهاجم الممثل الإخواني محمد علي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر


زيت وسكر

بتكلفة 340 مليون جنيه.. كارت الفلاح الذكي يدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر

تعرف على الكميات المسموح بها من فيتامين “د” في الجسم

“التخطيط” تعتمد ٢٥٠ مليون جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من منظومة إدارة المخلفات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 – 9 – 2019

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

مركز دال يطلق صالون ابن عربي الثقافي

اليوم جيهان بسيسو ضيفة المركز الثقافي الهولندي بالزمالك

اليوم.. بيت السناري يحتفل بذكرى وفاة "البيروني"

مسابقات ثقافية وورش فنية بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك