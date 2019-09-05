صعود أسهم أوروبا لأعلى مستوى فى شهر بدعم آمال محادثات التجارة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الخميس، بعد أن قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، مما ينعش الآمال بأن الجانبين سيحرزان تقدما في نزاع يُعرض الاقتصادات الكبرى لخطر الركود.



وقالت وزارة التجارة الصينية، إن فريقها التجاري سيجري مشاورات مع نظيره الأمريكي في منتصف سبتمبر، استعدادا لمفاوضات في أوائل أكتوبر، واتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات لتوفير ظروف مواتية.



وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.63% ليلامس أعلى مستوياته منذ أول أغسطس، بعد أن صعد 0.9% في الجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".



وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.79% ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من شهر، متفوقا على بقية البورصات الرئيسية في أوروبا، بدعم من ارتفاع أسهم سافران لصناعة المحركات بنسبة 6%، بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح العام بالكامل.



ومما يؤثر سلبا على المعنويات صدور بيانات تظهر أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو، بفعل ضعف الطلب من الخارج، وهو ما يشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها المصنعون في أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث.