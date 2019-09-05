الصحف الإنجليزية: مورينيو منع مان يونايتد من التعاقد مع دايك

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن ان مدرب ​مان يونايتد​ السابق، ​جوزيه مورينيو​، رفض التعاقد مع إلى ​فيرجيل فان دايك​ قبل ان يترك المدافع ساوثامبتون الى ​ليفربول​.



وقالت إن اسم فان دايك طرحه الشياطين الحمر قبل انتقاله بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثامبتون إلى ليفربول.



وكان أقطاب النادي مستعدين للصفقة ويتطلعون للفوز على ليفربول في التوقيع مع الهولندي.



لكن المدرب مورينيو قال لا لهذه الخطوة لأنه لا يريد إضافة لاعب وسط آخر لفريقه في ذلك الوقت.



وبحلول نافذة النقل التالية، كان فان دايك لاعبا في خط دفاع ​يورجن كلوب​.