هل يشترط علم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية؟.. علي جمعة يجيب

قال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يشترط علم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية.



وأضاف "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، أنه يحق للزوج أن يطلق زوجته دون علمها ثم يردها مرة أخرى، وفي حال أن يطلقها للمرة الثالثة وتعلم زوجته بالطلقة عليها أن تقبل ذلك.



وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أن ما فعله الزوج فيه شيء من الخسة والندالة وقلة الديانة لكنه يقع، موضحًا أن الطلاق نفسه رغم أنه أبغض الحلال عند الله لكنه يقع.



