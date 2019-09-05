الراعي الرسمي لفريق الأرجنتين يسحب دعمه بسبب ميسي

أشارت ​تقارير صحفية​ إلى أن مباراة منتخبي ​تشيلي​ و​الأرجنتين​ التي كان من المتوقع ان تلعب في مدينة ​لوس انجلوس الامريكية​ خسرت الراعي الرسمي للفريق بعد تأكد غياب قائد ​المنتخب الأرجنتيني​ ​ليونيل ميسي​ عن اللقاء.



وكانت المباراة قد شهدت بيع 10 آلاف بطاقة فقط من اصل 77500 بطاقة متاحة للجماهير على أرض ملعب لوس انجلوس كولاسيوم المعاد ترميمه حديثًا.



وكان روجيه شامباين رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن الترويج للمباراة قد أعلن غياب ميسي بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم ​كونمبول​.