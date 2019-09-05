تحرير 770 مخالفة مرورية وتنفيذ 1000 حكم قضائي في الغربية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط سلاح ناري، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 5 أسلحة بيضاء، 64 قضية تموينية، 770 مخالفة مرورية، تنفيذ 1035 حكمًا قضائيًا متنوعًا بنطاق مديرية أمن الغربية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

