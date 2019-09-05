تنفيذ 3874 حكمًا قضائيًا متنوعًا في الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط سلاح نارى، 5 قضايا إتجار بالمخدرات، 3 أسلحة بيضاء، 30 قضية تموينية، 1322 مخالفة مرورية، 1242 مخالفة مرافق، تنفيذ 3874 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بنطاق مديرية أمن الشرقية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

