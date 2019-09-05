33 تاجر مخدرات في قبضة ضباط مباحث الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط سلاح ناري، 33 قضية اتجار بالمخدرات، 24 سلاح أبيض، 98 قضية تموينية، 263 مخالفة مرورية، 1856 مخالفة مرافق، تنفيذ 5381 حكمًا قضائيًا متنوعًا بنطاق مديرية أمن الجيزة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

