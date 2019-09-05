تحرير 16 قضية تموينية في البحيرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط سلاحين ناريين، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 5 أسلحة بيضاء، 16 قضية تموينية، 1669 مخالفة مرورية، 1348 مخالفة مرافق، تنفيذ 4257 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بنطاق مديرية أمن البحيرة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.