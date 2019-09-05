القصة الكاملة لرفض إلغاء نظام التعليم بالتابلت

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سيد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعون المقدمة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر ابنته "سما" الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء نظام التعليم عن طريق التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.



وأثبت الدفاع للقاضي تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبدالرؤف محمد علي عبدالوهاب، في الدعوى تدخلًا هجوميًا ضد وزير التربية والتعليم، مطالبًا بوقف تنفيذ المشروع.



شهدت جلسة الحكم في الدعوى حضورًا مكثفًا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة الذين أثبتوا تدخلهم الانضمامي في الدعوى، فيما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات، وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون دراسات.



تقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت يفيد مضمونه بتقدم أحد المعلمين بالمشروع ذاته إلى الوزارة في 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب أسباب رفض المشروع تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.



وأوضح فريق الدفاع أمام المحكمة، أن مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية سبق التقدم به من أحد المعلمين عام 2016، قبل تولي وزير التعليم مقاليد الوزارة، وتم تسليم أوراق المشروع للدكتور رضا حجازي، وبعد دراسته صدر مذكرة من قبل الإدارة العامة للامتحانات برفض تنفيذ المشروع طبقًا للأسباب التي تم ذكرها، إلا أن الوزير بعد توليه الوزارة أعلن تنفيذ المشروع ونسبه إلى نفسه وأن جميع السلبيات والعقبات التي استندت إليها الوزارة في رفض المشروع هي ذاتها السلبيات والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء ناقش بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 11 3 2018 خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي وفقًا للرؤية المطروحة من الوزير المختص، التي من بين محاورها تعديل نظام الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، بإلغاء الامتحان القومي الموحد المقرر في السنة الثالثة والاستعاضة عنه بـ12 امتحانًا تراكميًا خلال السنوات الدراسية الثلاث بواقع أربعة امتحانات في كل سنة دراسية، بحيث يحتسب للطالب متوسط الدرجات في أعلى ستة امتحانات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات، على أن يتم توزيع الوزن التقييمى للثلاث سنوات بواقع 20% للصف الأول و40% للصف الثاني و40% للسنة الثالثة.



وإذ جاء القرار المطعون بالموافقة على هذا التعديل في ضوء رؤية الخطة والبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، فإن هذه الموافقة لا تعدو أن تكون توجيهًا للوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ، بإعداد مشروع القانون اللازم بتعديل المادتين المذكورتين للعرض على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن، تمهيدًا لإقراره وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن، وذلك على نحو ما أقر به رئيس قطاع التعليم في محضر جلسة 17 8 2019، مما يعني أنها من قبيل الإجراءات الداخلية التمهيدية الموجهة أصلًا إلى الوزير المختص ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي تتجلى فيه إرادة الجهة الإدارية الملزمة والمفصحة عن إنشاء مركز قانوني معين خاص بالمدعى.



وأضافت، أن ما ساقه المدعى تدليل على طلبه من تصريحات تليفزيونية وصحفية تؤكد تراكمية الثانوية العامة ابتداءً من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 2019، لم تدعمه المستندات ولا تخرج هذه التصريحات في ميزان الإثبات عن كونها خبرًا صحفيًا جاء محصلة لتفاعلات محرره الذاتية مع المحيط الاجتماعي الذي يستمد منه الخبر، وهو بهذا الوصف لا يصح أن يكون سندًا لذلك الادعاء، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة لهذا الطلب.



وقالت المحكمة، إنه بالنسبة لطلب وقف وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 344 لسنة 2018 فيما تضمنه من اعتماد نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي ابتداءً من العام الدراسي 2018 2019 باستخدام التابلت مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه انطلاقًا من أهمية التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض والتقدم أفرد له الدستور الحالي الصادر عام 2014 خمس مواد كاملة 19 – 23، حيث اعتبره حقًا لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم الدولة تشجعيه وتطويره بما يتناسب واحتياجات سوق العمل ومراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وجعله إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مع كفالة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون، وخصه بنسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأكد أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هم ركيزته الأساسية وألزم الدولة بكفالة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودته.



وأوضحت الحيثيات، أن العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم الذي وسد له المشرع في إفصاح جهير الاختصاص بتطوير التعليم قبل الجامعي على النحو الذي يحقق هدفه في تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا، من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية، بقصد إعادة بناء الإنسان المصري المؤمن بربه وبقيم الخير والحق والإنسانية، وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته، للإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، وتهيئته لمواصلة التعليم الجامعي سعيا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.



وأكدت أن الثابت من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى دون التوغل في الموضوع، أنه انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير التعليم وإعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وتماشيًا مع الزخم العالمي المتسارع والمتزايد نحو إنتاج المعرفة المتغيرة بكل أبعادها المقترنة بتطور هائل في المجالات والاستخدامات التكنولوجية التي اقتحمت كل دروب الحياة، أطلقت الدولة ممثلة في وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المشروع القومي لتطوير التعليم قبل الجامعي على النحو الذي يجعله تعليمًا داعمًا للتنمية بإعداد مخرجاته لمواجهة المستقبل، من خلال المناهج المتطورة والأساليب التي تساير معطيات العصر، حتى تكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.



ولما كانت المناهج الدراسية وطرق التدريس تشكل محور اهتمام جميع أصحاب المصلحة في النظام التعليمي من تلميذ ومعلم وموجه وإداري وولى أمر ومن خلفهم مجتمع يتطلع لما تنتجه هذه المناهج من كوادر جيدة التأهيل أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة بكل أبعادها، كان تطوير المصادر التعليمية وطرق التدريس من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية التعليم والتعلم أحد المحاور الرئيسية التي يقوم عليها المشروع، وذلك بتقرير استخدام اللوح الإلكتروني "التابلت" كوسيلة للدراسة والتدريس والتقييم عبر شبكة الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي ابتداء من العام الدراسي 2018 2019، كخطوة للحد من الاعتماد على الكتب الورقية كمصدر وحيد للعملية التعليمية، بغية الانتقال بالطالب من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة الفهم والتحليل والنقد والابتكار والإبداع، بما يؤهله لاستكمال دراسته الجامعية وانخراطه في سوق العمل على وجه يتواكب ومعطيات الواقع المعاصر.



وصدر القرار المطعون فيه من السلطة المختصة بتقرير استخدام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2018 2019 في 19 8 2018 - قبل بداية العام الدراسي - وبعد إقراره من مجلس الوزراء بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 11 3 2018، وموافقة المجلس الأعلىّ للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 7 2018، فمن ثم يكون قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – مستوفيًا اشتراطاته القانونية متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.



ولا يغير من هذا النظر ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص فيما بين طلاب المرحلة الواحدة لاختصاص كل طالب بامتحان مستقل به، فذلك النعي في غير محله؛ حيث تجرى الاختبارات على نحو ما جاء به القرار الطعين بواقع أربعة نماذج على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد أكثر تحقيقًا لتكافؤ الفرص فيما بين الطلاب إذا ما قورن بالوضع السابق الذي تستقل فيه كل مدرسة بوضع امتحان خاص بطلابها.



فضلًا عن أن نظام التابلت بما يتضمنه من أدوات معرفية ووسائل توضيحية - حسبما أوضحه رئيس قطاع التعليم - كفيل بأن يحد من التمييز بين أبناء الطبقة الغنية التي اتجهت إلى التعليم الخاص والأجنبي بإمكاناتهما العالية وأبناء الطبقة الفقيرة التي اتجهت إلى التعليم الرسمي بإمكاناته المحدودة، حيث يوفر الخدمة التعليمية لسكان الحضر والريف والمناطق العشوائية والنائية بذات المستوى على السواء.



ولا ينال من هذا النظر أيضًا ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق النظام في أولى تجاربه عند إجراء امتحانات منتصف ونهاية العام الدراسي من سقوط السير فر وتعطل الأجهزة لعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، فتلك المشكلات – وعلى فرص صحتها – لا تعدو أن تكون عقبات فنية تقنية مما تستقل الجهة الإدارية بتقدير تأثيرها على سلامة تطبيق النظام والعمل على تلافيها دون معقب عليها في هذا الصدد من القضاء، لأنها وإن شابت التطبيق العملي للنظام فإنها لا تمس سلامة القرار الصادر بتطبيقه ولا تصلح لأن تكون سندًا لإلغائه، فلئن كان مجلس الدولة حريصًا على النهوض باختصاصاته الدستورية والقانونية بصفته صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية والتي ما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها، فإنه لا يقل حرصًا على ألا يتجاوز حدود اختصاصه الذي يقتصر على إجراء رقابته على ما تصدره الإدارة أو تمتنع عن إصداره من قرارات إما بإلغاء القرار أو إبراء ساحته دون أن يحل محل الإدارة في الاختصاصات الموكولة إليها، وذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولًا على اعتبارات سيادة القانون.



وقضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فهي تدرك أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم على النهوض بمنظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلانه من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتي 25 يناير – 30 يونية، مما يجب أن يحظيا بالأولوية الأولى في أي مشروع قومي للدولة، وأن تسخر لهما كافة الإمكانات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسي في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وتقبل وتفهم من المواطنين لما يحيط بالتطوير من صعوبات وما يستلزمه من تضحيات في سبيل تحقيقه.



وعليه، فإن المحكمة تهيب بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو وفى الوقت المطلوب، كما تهيب بأولياء الأمور تقبل النظام وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضي في تقييمه وتقويمه، فالتطورات السريعة في السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة التي سيواجه الأبناء للحصول على وظيفة في المستقبل القريب، تتطلب التحلي بالصبر والمثابرة.