"العربية للأدوية" تناقش توزيعات الأرباح 28 سبتمبر

قالت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 28 سبتمبرالجاري، ستنظر في توزيعات الأرباح.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الخميس، أن الجمعية ستنظر أيضًا في القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الفترة.



واقترح مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية توزيع كوبون نقدي بقيمة 3 جنيهات عن العام المالي 2018-2019.

وقالت الشركة إن المجلس اقترح توزيع 18.6 مليون جنيه على المساهمين عن العام المالي الماضي.



وسجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 43.103 مليون جنيه منذ بداية يوليو من العام الماضي 2018، حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 39.47 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.



ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم