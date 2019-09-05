"الداخلية" تنهي خطة تأمين العام الدراسي الجديد

أنهت وزارة الداخلية بنود خطة تأمين العام الدراسي الجديد، حيث عقد مديرو الأمن اجتماعات مع مسئولي وزارة التربية والتعليم بكل محافظة لاستعراض الخطة والوقوف على أية معوقات قد تظهر مع بدء الدراسة.



وتستند الخطة الأمنية إلى رفع حالة الاستنفار الأمني مع بدء اليوم الأول للعام الدراسي، حيث تتمركز قوات الأمن في الشوارع والميادين الرئيسية منذ الساعات الأولى في الصباح، وتتواجد قوات مكافحة العنف ضد المرأة أمام عدد من المدارس لملاحظة الحالة الأمنية.



وتؤكد الخطة الأمنية دور الشرطة النسائية أمام مدارس الفتيات لمنع حالات التحرش أو المضايقات التي قد تعرض لها الطالبات والتواصل على مدار اليوم بين القوات المتمركزة بالشارع مع غرف العمليات الرئيسية بمديرية الأمن.



وتضمنت الخطة شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من محيط المدارس، وكل ما يعوق الحركة إلى داخلها وخارجها، والتأكيد على مشرفي الأمن بالمدارس ضرورة عدم السماح لأي غرباء بدخول المدارس، خلال الفترات الدراسية أو بعدها، إلا بعد التأكد من الهويات، وإثبات الدخول والخروج في دفاتر الزيارات، على أن تكون هناك خطوط اتصال مفتوحة على مدار الساعة بين إدارات المدارس والأجهزة الأمنية المكانية للتدخل فور وقوع طوارئ حيث تم ابلاغ مسئولي التعليم بأرقام هواتف رؤساء المباحث التي تقع مدارسهم بدائرتها لسرعة التواصل.



كما تم التأكيد على إدارات المدارس بضرورة مراجعة الأمن الصناعي بها والتأكد من فاعلية وسائل الأمان بالمدارس كطفايات وحنفيات الحريق، فضلا عن مراجعة جميع أبواب المدارس الخارجية وأبواب المكاتب والفصول الدراسية، وتركيب أقفال عليها لإغلاقها بعد انتهاء الفترة الدراسية.



ووضعت الإدارة العامة للمرور، وفروعها الجغرافية بالمحافظات، خططًا مرورية لتسيير الحركة في محيط المدارس وفك التكدسات المرورية المتوقعة مع تكليف مجموعات عمل مرورية على مدار الساعة لفك التكدسات وإزالة المعوقات والأعطال في محيط تلك المدارس خاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.



فيما يشهد محيط جامعة القاهرة حالة من الانتشار المروري المكثف نظرًا لإغلاق عدة شوارع مهمة ورئيسية بسبب أعمال الحفر للمترو وجود تحويلات مرورية كثيرة، ويتولي ضباط المرور بتلك المنطقة مسئولية فك الكثافات ومنع الاختناقات المرورية خاصة في أوقات الذروة المتزامنة مع خروج المدارس.



وتنتشر الخدمات الأمنية أمام مختلف الجامعات والمعاهد وتنفذ القوات دوريات تفقدية أمامها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات لسائقي أتوبيسات المدارس لبيان تعاطي المخدرات من عدمه.



فيما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة على المكتبات لمكافحة بيع الأدوات والكتب المدرسية مجهولة المصدر.