تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي.



وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجل مستوى 169.8 نقطة في أغسطس، مقابل مستوى 171.7 نقطة في يوليو.



وسجل مؤشر الفاو لأسعار الحبوب انخفاضًا بنسبة 6.4% على أساس شهري.



كما تراجعت أسعار الذرة بشكل حاد مع توقعات بموسم حصاد أكبر بكثير من التوقعات السابقة في الولايات المتحدة (أكبر منتج ومصدر للذرة في العالم).



وعلى الجانب الآخر ارتفعت أسعار الأرز بسبب التأثيرات الموسمية، بالإضافة إلى المخاوف بشأن تأثير الطقس على المحاصيل في تايلاند.



فيما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.9 % في شهر أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى في 11 شهرًا بسبب زيادة الطلب العالمي على واردات زيت النخيل.



وارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.5% عن مستواه في شهر يوليو