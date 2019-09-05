إحباط محاولة تهريب 700 كيلو بانجو داخل سيارة "فنطاس"

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج 700 كيلو جرام من مخدر البانجو على متن سيارة "فنطاس" من شرق القناة إلى غربها بالسويس.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية نقل وتهريب وترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من شرق قناة السويس إلى مدن القناة بغربها باستخدام سيارة نقل "فنطاس" من خلال إحدى المعديات وهما عاطل، مقيم بالإسماعيلية، وسائق، مقيم بالسويس ومحكوم عليه في قضية "تبديد".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما بالسيارة المشار إليها في أحد الأكمنة التي أُعدت لهما وبحوزتهما 230 لفافة كبيرة الحجم تحوي جميعها نبات البانجو المخدر وزنت 700 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واستخدامهما السيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة للتحقيق.