البورصة تنفذ صفقة على أسهم "ابن سينا فارما" بـ 670.4 مليون جنيه

قالت إدارة البورصة، منذ قليل، إنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم ابن سينا فارما بقيمة 670.4 مليون جنيه.



وأضافت البورصة، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال 69.11 مليون سهم، بواقع 9.7 جنيه للسهم.



ويبلغ رأسمال الشركة 205 ملايين جنيه، موزعًا على 820 مليون سهم، بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 103.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 76.56 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.