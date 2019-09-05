بدء محاكمة المتهمين فى "أنصار بيت المقدس"

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، الخميس، نظر جلسة محاكمة هشام عشماوي و207 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.



ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.