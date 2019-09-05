غدًا.. بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالية عيد ميلاد العذراء

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، غدًا الجمعة، احتفالية عيد ميلاد السيدة العذراء مريم، في كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر.



كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية قد احتفلت في أغسطس الماضي، بعيد وفاة العذراء مريم بعد صوم استمر أسبوعين، حيث تحتل السيدة العذراء مريم مكانة هامة في الكنيسة الكاثوليكية.



