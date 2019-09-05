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منوعات

للسنة الرابعة.. "بانكوك" مدينة السياح الأولى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
بانكوك
بانكوك
وكالات
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حلت بانكوك للسنة الرابعة على التوالي، في المركز الأول بين المدن التي استضافت أكبر عدد من السياح الأجانب في 2018، في تصنيف سنوي نشرته شركة "ماستركارد".

وتقدمت العاصمة التايلاندية، التي زارها نحو 23 مليون أجنبي العام الماضي، على باريس ولندن، اللتين استقبلت كل واحدة منهما أكثر من 19 مليون زائر أجنبي.

وحلت نيويورك سابعة في تصنيف "غلوبال ديستينايشن سيتيز إنديكس" مع 13.6 مليون زائر أجنبي في 2018.

وأوضحت "ماستركارد" أن عدد الزوار الأجانب لبانكوك زاد بنسبة 76 % منذ عام 2009.

ومن بين المدن العشر الأولى في التصنيف وحدها لندن شهدت تراجعا في عدد الزوار الأجانب بنسبة 4 في المئة تقريبا مقارنة بالسنة السابقة.

وتصدرت دبي تصنيف المدن التي أنفق فيها السياح الأجانب القدر الأكبر من المال في 2018، فقد أنفق الزوار الأجانب حوالى 31 مليار دولار فيها.

وحلت ثانية وثالثة كل من مكة المكرمة وبانكوك مع أكثر من 20 مليار دولار في كل مدينة.

واستحدث مؤشر "غلوبال ديستينايشن سيتيز إنديكس" العام 2011، وهو يعد سنويا تصنيفا يضم 200 مدينة، وفقا لعدد الزوار والأموال المنفقة من قبلهم.

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