بالفيديو.. مراسل "الدستور": محافظ البحر الأحمر نموذج يحتذى به

قال علي عواد، مراسل "الدستور" في البحر الأحمر، إن أهالي المحافظة اعتادوا مشاركة اللواء أحمد عبدالله لهم في كل النشاطات والفعاليات والمناسبات.



وأضاف "عواد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن ارتداء محافظ البحر الأحمر لزي عامل النظافة وتنظيفه للشوارع، به تقدير كبير لعامل النظافة ورفع من شأنه.



وأكد "عواد" في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسى، أن محافظة البحر الأحمر أوشكت على الانتهاء من خطة تطوير العشوائيات في كل المدن والقرب من انتهاء مشكلة مياه الشرب.