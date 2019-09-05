شاهد.. إعلان الطوارئ في ولايات أمريكية مع اقتراب إعصار دوريان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من الاستعدادات الموجودة بالولايات الأمريكية، وذلك بعد أن خلف الإعصار دمارا شديدا في جزر البهاما، حيث توجد توقعات بارتفاع في حصيلة الضحايا لأكثر من سبعة قتلى جراء الإعصار.



وتستمر حالة التأهب في عدد من الولايات الأمريكية، مع اقتراب الإعصار دوريان من أراضيها، الذي وصلت قوته إلى الفئة الخامسة وهي أقوى الفئات في الأعاصير.



ويعد إعصار دوريان الآن أقوى إعصار ضرب مناطق باليابسة بالأطلسي في السابق، وقد تحرك شمالا وما زال يهدد المناطق المقابلة للساحل الشرقي للولايات المتحدة.