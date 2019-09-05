حقيقة القبض على المطربة "بوسى"

أكد مصدر قضائي بنيابة القاهرة الجديدة أن خبر القبض على المطربة بوسي غير صحيح.



وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور": إن نيابة القاهرة الجديدة لم تتلق أى إخطار أو معلومة مؤكدة تفيد بالقبض على "بوسي" حتى الآن من قبل أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة.



يذكر أن بوسي يجمعها نزاع قضائي مع طليقها ومدير أعمالها السابق "وليد فطين"، فكان قد حصل على عدة أحكام ضدها، بعد ثبوت تحريرها عددًا من الشيكات له دون رصيد، فرفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلًا عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كـ"نسبة عن إدارة أعمالها".



وسبق أن صدر ضد بوسي، حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015، لصالح زوجها السابق وليد فطين.



وبعد التصالح وسداد المبلغ، فوجئت "بوسي" بصدور حكم جديد من محكمة جنح الهرم - غيابيًا - أدانها بتهمة إصدار شيكات دون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقًا مع دفع 550 ألف جنيه الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها وأصبحت الأحكام الصادرة ضدها واجبة النفاذ.