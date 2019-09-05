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اقتصاد

"جلوبال تيليكوم" تشترى 32.9 مليون سهم بـ 167.4 مليون جنيه

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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قالت إدارة البورصة، إنه تم خلال جلسة اليوم تنفيذ شراء جلوبال تليكوم لأسهم المتضررين من الشطب الاختياري بقيمة 167.4 مليون جنيه.

وأضافت البورصة، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال 32.9 مليون سهم، بواقع 5.08 جنيه للسهم.

وقالت البورصة، إن كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة بسوق الصفقات الخاصة بنهاية فترة سريانه أمس -استجابة للشطب الاختياري- بلغت 32.95 مليون سهم.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لجلوبال تليكوم القابضة، وافقت شطب الشركة من جداول البورصة المصرية، وشراء أسهم جميع المتضررين من الشطب بما في ذلك الدائنين المرتهنين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة.

وقررت العمومية الشراء سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية العامة غير العادية متى تقدموا بعرض أسهمهم للشركة خلال 6 أشهر من تاريخ الجمعية من خلال النظام المعد من البورصة سواء الفترة التي لا تزال مقيدة أو بعد اتخاذ قرار إتمام الشطب.

وقررت البورصة حذف شركة جلوبال تليكوم القابضة من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة - القائمة أ، بدءًا من جلسة 14 أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق قالت البورصة، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فيون هولدينجز بى فى" على أسهم جلوبال بقيمة 9.72 مليار جنيه، من خلال 1.9 مليار سهم.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 26 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 100 ألف دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 1.338 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار دولار بالنصف المقارن من 2018.

وعن النتائج المجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد أظهرت تحقيق خسائر بقيمة 28.3 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليون دولار في الربع المقارن قبل عام.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة في النصف الأول من العام الجاري، فقد تحولت الشركة إلى الخسائر لتسجل 216.8 مليون دولار خسائر مقابل 413.1 مليون دولار أرباحًا بالنصف الأول من العام الماضي.

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