ناهد السيد تكتب: أغض الطرف!

"خُلقت جفونى لكى تغض الطرف عن الرذيلة .. ألم يكن من الأجدر أن تنكشف عينى ولا تخلق الرذائل من الأساس " تلك مقوله ألفتها لتصبح قولا مأثورا عنى ترددونها بعد وفاتى ،وتتذكرون أن هناك فتاه عاشت طوال حياتها خلف جفن مغمض .. مرة على استحياء ومرات على خوف ،فزع ، بكاء ونحيب ، لم تنفتح عينى إلا بالمواربة اثناء الضحك ، كان حقا الضحك جديرا بأن يفتحها ، ياليته دام قليلا ،لكانت انفرجت جفونى على مصرعيها

ونزعت عنها غطائها المخملى .. ذلك الجفن الجاحد الرابض الساكت البارد ، الجفن الذى لا يكل من عصرة عينى لتزف الدموع الى وجنتاى فى السراء والضراء ، الجفن الذى تروض على الكسرة والانحناء والسقوط حتى تهدل وشاخ من الشقاء والتعب والنبش فى الاسفلت كى يزرع أمل ، حتى حفرت عليه التجاعيد جسورها المتعرجة ، الجفن الذى لم يتزين يوما حتى اختلط الأمر أهو جفنا لرجل أم امرأة؟ لم يتلون يوما كحرباء يراقصها الدلال والتبرج ، لم يحاول فتنه رجل فكلما شقه نور ذكر من بعيد تجمد وأدعى الخجل ،ولما نجح أحدهم فى اختراقه يوما ادعى الكسل حتى لفظته دموع الفراق !، ذلك الجفن لم يعرف فى حياته سوى الظلمة فاغويته بملاهى الأحلام لأفرج كربته ووحدته وأنعش كسله ،لكنه ظل قابعا فى ركنه متابعا متأملا ناقما ،ظللت طوال حياتى أخشى الخروج من شرنقته لكى لا أحيد عن غض الطرف، عشت اسفله مجرد ضمير، لايجيد إلا التأنيب والانتقاد والتجنب، ضمير يخشى أن تدفعه الغرائز فى بئر الرذيلة .. صغائر الأخطاء وكبائرها كانت بالنسبة لى رذيلة ، لم يكن تقوقعى تنفيذا لأوامر الرب أو خوفا من عقابه ، ولكنى تربيت خلف هذا الحصن الحصين على الخوف .. الخوف ليس إلا ..لم أفكر يوما مما أخاف وممن احتمى ولمن أحافظ على نفسى فى تلك الشرنقه التى يسمونها اخلاق؟ ، هل أورثها لابنائى واتخلص من همها وانطلق ؟ فات الاوان فمن كثرة خوفى تجنبتها تماما وربيت ابنائى خارج الشرنقه ليروا ما لم تره عينى ويختاروا متى يغضوا الطرف وكيف يدهسوا رذائلهم دون غضاضة .