الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ناهد السيد تكتب: أغض الطرف!

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
ناهد السيد
ناهد السيد
طباعة
"خُلقت جفونى لكى تغض الطرف عن الرذيلة .. ألم يكن من الأجدر أن تنكشف عينى ولا تخلق الرذائل من الأساس " تلك مقوله ألفتها لتصبح قولا مأثورا عنى ترددونها بعد وفاتى ،وتتذكرون أن هناك فتاه عاشت طوال حياتها خلف جفن مغمض .. مرة على استحياء ومرات على خوف ،فزع ، بكاء ونحيب ، لم تنفتح عينى إلا بالمواربة اثناء الضحك ، كان حقا الضحك جديرا بأن يفتحها ، ياليته دام قليلا ،لكانت انفرجت جفونى على مصرعيها
ونزعت عنها غطائها المخملى .. ذلك الجفن الجاحد الرابض الساكت البارد ، الجفن الذى لا يكل من عصرة عينى لتزف الدموع الى وجنتاى فى السراء والضراء ، الجفن الذى تروض على الكسرة والانحناء والسقوط حتى تهدل وشاخ من الشقاء والتعب والنبش فى الاسفلت كى يزرع أمل ، حتى حفرت عليه التجاعيد جسورها المتعرجة ، الجفن الذى لم يتزين يوما حتى اختلط الأمر أهو جفنا لرجل أم امرأة؟ لم يتلون يوما كحرباء يراقصها الدلال والتبرج ، لم يحاول فتنه رجل فكلما شقه نور ذكر من بعيد تجمد وأدعى الخجل ،ولما نجح أحدهم فى اختراقه يوما ادعى الكسل حتى لفظته دموع الفراق !، ذلك الجفن لم يعرف فى حياته سوى الظلمة فاغويته بملاهى الأحلام لأفرج كربته ووحدته وأنعش كسله ،لكنه ظل قابعا فى ركنه متابعا متأملا ناقما ،ظللت طوال حياتى أخشى الخروج من شرنقته لكى لا أحيد عن غض الطرف، عشت اسفله مجرد ضمير، لايجيد إلا التأنيب والانتقاد والتجنب، ضمير يخشى أن تدفعه الغرائز فى بئر الرذيلة .. صغائر الأخطاء وكبائرها كانت بالنسبة لى رذيلة ، لم يكن تقوقعى تنفيذا لأوامر الرب أو خوفا من عقابه ، ولكنى تربيت خلف هذا الحصن الحصين على الخوف .. الخوف ليس إلا ..لم أفكر يوما مما أخاف وممن احتمى ولمن أحافظ على نفسى فى تلك الشرنقه التى يسمونها اخلاق؟ ، هل أورثها لابنائى واتخلص من همها وانطلق ؟ فات الاوان فمن كثرة خوفى تجنبتها تماما وربيت ابنائى خارج الشرنقه ليروا ما لم تره عينى ويختاروا متى يغضوا الطرف وكيف يدهسوا رذائلهم دون غضاضة .

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

حسام حبيب يوضح حقيقة سفر شيرين عبدالوهاب لإنجاب طفلها الأول في أمريكا

منذ يوم

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

منذ ساعة و نصف

Time Sport تنقل افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة

منذ ساعة

وفاة نجل كافو أسطورة البرازيل أثناء لعبه الكرة

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أولى صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

دراسة تنسف "الميزة الأهم" للأشخاص النباتيين

تقرير: معظم المديرين فى الهند يعانون من زيادة الوزن

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

الرئيس نيوز

مبادرة برلمانية بشأن تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها في المحافظات

خاص| مفاجأة: محمد على متهرب من سداد 2.5 مليون جنيه ضريبة تصرفات عقارية

أجهزة الأمن تواصل البحث عن أطراف "خناقة الساحل".. ولا بلاغات حتى الآن

بالأسماء.. السيسى يصدر قراراً بتعيين بعض السفراء فى ديوان عام وزارة الخارجية

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

للسنة الرابعة.. "بانكوك" مدينة السياح الأولى

افتتاح مدينة ملاهي مائية جديدة في نيوجيرسى 25 أكتوبر

السنغال تلغي عقود محمول الموظفين العموميين لخفض النفقات

كشكول

المعاهد الفنية فنكوش تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. "الطلاب ضحكوا علينا وعشمونا"

جامعة مصر تقدم جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلي وعلاج المرضى غير القادرين مجاناً

اليوم انطلاق فعاليات الورشة الأولى للمسابقة القومية "مهارات مصر"

تعيينات جديدة بتمريض عين شمس

إسلام سياسي

داعية سلفي يهاجم الممثل الإخواني محمد علي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

اليوم.. بيت السناري يحتفل بذكرى وفاة "البيروني"

مسابقات ثقافية وورش فنية بثقافة القليوبية

"مقومات التفوق" بفرع ثقافة البحر الأحمر

الأحد.. دار الكتب تختتم النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

صفحتنا ع الفيس بوك