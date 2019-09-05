محاكمة متهم حاول تهريب أقراص مخدرة داخل "بط مجمد"

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، الخميس، إحالة متهم بمحاولة تهريب 18 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر داخل "بط وفراخ" إلى السعودية بقصد الاتجار بها، للمحاكمة الجنائية.



كشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء إنهاء المتهم إجراءات سفره إلى السعودية، عثرت الأجهزة الأمنية معه على كمية من الأقراص المخدرة بلغت 18 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" داخل "بط وفراخ"، وأقر المتهم بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.



وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم أقدم على تهريب الأقراص للاستفادة من فرق الأسعار، وتحقيق ربح غير مشروع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.