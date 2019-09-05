اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد لمرحلتي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.



ومن المقرر بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ٢١ سبتمبر المقبل على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.



وتقرر انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٠، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت ٨ فبراير ٢٠٢٠.