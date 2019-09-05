النيابة تتسلم تحريات المباحث في اتهام عامل بقتل زوجته بالمطرية

تسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عامل بقتل زوجته لشكه في سلوكها، وتبين من التحريات أن الزوج بيت النية على قتلها.



وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب نشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهم لشكه في سلوكها أمسك المتهم بعصا خشبية وتعدى على زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأقر بالتعدي عليها لرفضها إعطاءه هاتفها المحمول لمعرفة الشخص الذي تتحدث معه.



وقال المتهم: "ابني قالي ماما بتكلم واحد غريب في التليفون كل يوم.. فواجهتها لكنها أنكرت، فتطورت المناقشة إلى مشادة كلامية، وضربتها بعصا، فأصيبت بنزيف في المخ وتوفيت".



كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا من الأهالي بمشاجرة بين عامل وزوجته 33 سنة، وتعدى عليها الزوج بقطعة خشبية ونقلت إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل تداركها بالعلاج.



انتقل المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية إلى محل الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم تخلص من زوجته بسبب شكه في سلوكها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.