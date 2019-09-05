العمدة: زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى سجل أعلى نسبة فى تاريخنا

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر دائمًا إيجابي، حيث إنه وصل إلى 45 مليار دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه النسبة هي أعلى قيمة للاحتياطي النقدي في تاريخ مصر.



وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الخميس، أن الاحتياطي النقدي وصل في عام 2010 إلى 37 مليار دولار، وبعد الأحداث التي مرت بها مصر انخفض ووصل إلى 16 مليار دولار في 2013 ثم وصلنا لـ45 مليارًا في عام 2019، وهو ما يؤكد مدى استقرار التدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأشار خبير اقتصادي، إلى أن ارتفاع نسب الاحتياطي النقدي انعكس على تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.