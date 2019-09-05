تعرَّف على موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح "عطا" أنه بالنسبة إلى تنسيق الشهادات الفنية، قرر مكتب التنسيق مد الفترة لتسجيل الرغبات لحين الانتهاء من الناجحين من الدور الثاني، موضًحا أنه تقدم لموقع التنسيق حتى الآن نحو 191 ألف طالب وطالبة من أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2019-2020.





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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، عن مد موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الفنية لحين الانتهاء من تسجيل الناجحين من الدور الثاني.وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، عن أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة خلال 72 ساعة بحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات، موضحًا أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب، لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.