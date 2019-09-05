نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن عدد المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019-2020.وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وفقًا لتصريحات صحفية.وكان تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بدأ السبت الماضي الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.ومن المقرر الإعلان عن النتيجة المرحلة الثالثة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.وعلى من يرغب في الاطلاع على نتيجته بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى: اضغط