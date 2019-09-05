أسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.



سجل سعر الدينار الكويتي 54.24 جنيه للشراء، و55.66 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتى 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر الريال العماني نحو 42.86 جنيه للشراء، و43.29 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصرى، فى حين سجل الدينار الأردني نحو 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.48 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحرينى نحو 43.86 جنيه للشراء، و44.14 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلى المصرى.