حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 5 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:



الحمل:

مهنيًا: تطل على يوم من الازدهار المادي والبريق المعنوي فتحتفل بجديد، وتضاعف الجهود التي تثمر نتائج ممتازة.

عاطفيًا: تضطر الى التعامل مع أمور تجنبتها، تضعك الأحداث أمام بعض المواجهات الدقيقة في شؤونك الشخصية.

صحيًا: لا تتوقع أن يكون في حياتك فترة سيئة إلا بعد إهمال كبير، أنت قادر على وقف هذا الإهمال بقليل من التوعية والحفاظ على الصحة.



الثور

مهنيًا: من الضروري الامتناع عن بدء المشاريع أو اتخاذ القرارات كي لا تصاب بخيبة أمل يمكن أن تسبب لك صدمة كبيرة لن تخرج منها في المقبل من الأيام.

عاطفيًا: خلافات ناجمة عن أمور بسيطة، يجب التحلّي بالمنطق والهدوء التام لمواجهتها ومعالجتها قبل تفاقم الوضع وتطوره نحو الأسوأ.

صحيًا: حاول أن تهتم بما تأكله فكثرة تناول المأكولات الدسمة والمليئة بالدهون يسبب لك زيادة في الوزن، وتبقى ممارسة الرياضة أفضل طريقة للحفاظ على صحتك ومظهرك.



الجوزاء

مهنيًا: تدير شؤونك المالية بنجاح ومهارة، لكن لا يجوز التسرع في توظيف الأموال، استشر أهل الاختصاص، فقد تحصد أرباحًا أو تتخلص من دين قديم.

عاطفيًا: تتسارع الأحداث وتقيم علاقة جديدة بأحد أفراد محيطك، ويحالفك الحظ وتنعم بيوم واعد وتعبّر عن نفسك خلاله بعفوية وطلاقة وتسير على الطريق المستقيم.

صحيًا: دائمًا ما تصاب بارتفاع في ضغط الدم بسبب عدم تحكمك في انفعالاتك، حاول أن تهتم يتناول الأغذية المفيدة وابتعد عن الوجبات الدسمة.



السرطان

مهنيًا: قد لا تكون بداية هذا اليوم هادئة، لا تؤجل عملاً وسارع إلى تلطيف الأجواء تفادياً لتأزيم الأوضاع، وركّز على أهدافك وآمالك.

عاطفيًا: قد تتعذب مع الشريك بعض الشيء وتتعرض لاتهامات قاسية، لا تيأس، كن لطيفًا ولا تفرض رأيك عليه.

صحيًا: تفقد الكثير من وزنك في غضون أيام، فحاول أن تستمر على النظام الغذائي الذى تتبعه، فهو قوي ويساعدك في الحصول على الوزن المثالي.



الأسد

مهنيًا: ثق بقدرك واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلاً يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل.

عاطفيًا: لن يخذلك الحظ هذا اليوم، فيسهل أمامك التواصل مع الجنس الآخر وتشعر بأنك أكثر قدرة على خوض علاقة جديدة.

صحيًا: تبقى بصحة جيدة إذا واظبت على ممارسة الرياضة بشكل يومي، واتباع نصائح خبير التغذية في وجباتك.



العذراء

مهنيًا: تقوم بتحركات للدفاع عن مشاريعك وتسويقها لكسب الأرباح، تواجه بعض العراقيل، لكنك تطرح أفكارًا جديدة للتخلص منها.

عاطفيًا: تمسك بزمام الأمور وتمحو الخلافات أو تتلقى اتصالاً يفرح قلبك وتسمع صوتًا كان في الأمس الأقرب إلى قلبك.

صحيًا: تواجه بعض المشاكل الصحية المتصلة بالجهاز العصبي والقنوات الهضمية، لا تكن مهملاً ، فكر ملياً وحافظ على التوازن والاستقرار.



الميزان

مهنيًا: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبرًا ايجابيًا يتعلق بوضع مالي أو فرصًا مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك.

عاطفيًا: يتعزز وضعك العاطفي وتبدو سعيدًا بلقاءات وتطورات، يحالفك الحظ في نشاطات اجتماعية وشخصية، حضر نفسك للاستفادة من الفرص المقبلة إليك.

صحيًا: تخف الضغوط النفسية عليك هذا اليوم، فترتاح أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي ما ينعكس إيجابًا على صحتك.



العقرب

مهنيًا: تناقش مسألة تتعلق بإرث أو تأمين أو عقار، لطّف الأجواء وحاول تقريب المسافة بينك وبين الآخرين.

عاطفيًا: تكون الحظوظ قوية ومشجعة والأجواء ناشطة، ما يسمح لك أن تطرح الأسئلة التي تريد، ومن حقك أن تعرف الحقيقة وخفايا الأمور.

صحيًا: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلًا في العمل، وخذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء.



القوس

مهنيًا: تميل إلى القرار الحاسم ولا تتردد في إدخال تغييرات على روتينك اليومي، تستعيد التوازن، وتتوصل الى حلول وقرارات بنّاءة من خلال المباحثات والعمل الجماعي.

عاطفيًا: كُن متحفظًا جيدًا في حياتك العاطفية والاجتماعية، ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية مهما تكن كبيرة.

صحيًا: عليك الحفاظ على حياتك الصحية من الأمراض المعدية، فأنت لا تنتبه إلى كثير من التفاصيل التي قد تؤذيك.



الجدي

مهنيًا: يوم خال من الحماسة والطاقة، خفف عنك الأعباء المهنية، لكن لا تهمل الواجبات حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.

عاطفيًا: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكن المطلوب هواتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، والابتعاد عن الأفكار السود.

صحيًا: الإصابة بوعكة صحية فجأة واردة في كل لحظة، عليك اخذ الاحتياطات اللازمة لتتفادى التعرض لوعكة.



الدلو

مهنيًا: تؤدي الجاذبية دورًا في إنجاح مخططاتك وتظهر انفتاحًا على مختلف الآراء، وتتاح لك فرصة للقيام برحلة مميزة، يضرب لك الحب موعدًا.

عاطفيًا: يساورك قلق ما أو تضطر إلى التكيف مع ما يؤلمك وما شابه من أمور صغيرة تبلبل الأفكار، لكنها ليست خطيرة.

صحيًا: يحافظ الماء على الجسد في درجة الحرارة الصحيحة ويزيل السموم، لذا أكثر من شرب المياه لتبقى صحيحًا معافى.



الحوت

مهنيًا: يوم متعب معنويا ونفسيا يتطلب الاهتمام والركض والمجهود وإعادة خلط الأوراق من جديد قد تخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات.

عاطفيًا: ضغوط العمل قد تؤثر سلبًا في حياتك العاطفية، لذا اترك مشاكلك خارج البيت وأولِ الشريك الاهتمام الذي يستحقه.

صحيًا: إذا كنت تعاني ضغوطًا نفسية تراها تضمحل تدريجيًا، هذا اليوم يبدو استثنائيًا ويوفر لك فرصة ثمينة جدًا للاهتمام بوضعك الصحي.



