الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مارادونا يقترب من تدريب خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
مارادونا
مارادونا
أ ش أ
طباعة
اقترب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، من تدريب فريق (خيمناسيا لابلاتا)، عقب اجتماع بين مقربين من اللاعب السابق وإدارة النادي.

وقال جابرييل بيليجرينو، رئيس النادي في تصريح صحفي، اليوم الخميس "يبقى أن نجتمع غدا مع جزء من فريق التمثيل عن مارادونا، للاتفاق على بعض التفاصيل والتوقيع، إن الأمر الأكثر روعة كان الاتصال به (مارادونا) وأن يرد علينا، أول ما قاله لي كان: 'لا أخشى شيئا' ولم يضع أي شروط، وقال إنه مستعد ويحب الفكرة".

من جانبه، قال مستشار مارادونا، ماتياس مورلا "انتهينا من تفاصيل 80% من الاتفاق، ولم يتبق سوى تحديد بعض البيانات الرسمية والإدارية، التي سيجري حسمها اليوم".. مضيفا أن "دييجو سعيد بأنهم فكروا به على المستوى المحلي، ويريد مواجهة تحد جديد، ولديه رغبة في التدريب".
وفي نفس الوقت، نشر مارادونا فيديو أظهر من خلاله أنه تعافى من العملية الجراحية، التي خضع لها مؤخرا في الركبة اليمنى، وبعث برسالة لجماهير خيمناسيا لابلاتا.

وقال بطل العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 "خضعت لعملية منذ فترة قصيرة، وحدث تواصل بيني وخيمناسيا...إنه أمر رائع وحنون يصل إلى أعماق قلبي".

وبذلك يعود مارادونا للتدريب، بعدما رحل عن الإدارة الفنية لدورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، منذ أشهر قليلة، بسبب حالته الصحية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 23 ساعة

الإفتاء: تجميد البويضات جائزة بشروط

منذ يومين

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

طبيب لبنانى يوضح كيفية الاعتناء بأسنان الطفل

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

الرئيس نيوز

أساء لمصر والجيش.. بلاغ للمدعى العسكري ضد الهارب محمد علي

الجايكا اليابانية تؤكد استمرارها في دعم التنمية بمصر وأفريقيا

جورج ويا.. من مجد الكرة الذهبية إلى القصر الرئاسي

مدبولي يترأس مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال اليوم

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

كشكول

الخشت يعلن فوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة

التعليم العالي: برامج دراسية للحصول على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا

التعليم تعلن فتح باب التقديم بمدرسة جولد للتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

الأحد.. دار الكتب تختتم النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

صفحتنا ع الفيس بوك