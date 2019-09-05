الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. صرف المعاشات المحولة على مكاتب البريد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء جمال
طباعة
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، والذي يبلغ قيمته الإجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.

وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مثيرة من الإعلامية سارة خليفة طليقة محمود كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

منذ حوالي 23 ساعة

رد أحمد إبراهيم على نجل أنغام بعد تهديداته

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أول صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

6 أسباب لسرطان عنق الرحم

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

طبيب لبنانى يوضح كيفية الاعتناء بأسنان الطفل

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

الرئيس نيوز

أساء لمصر والجيش.. بلاغ للمدعى العسكري ضد الهارب محمد علي

الجايكا اليابانية تؤكد استمرارها في دعم التنمية بمصر وأفريقيا

جورج ويا.. من مجد الكرة الذهبية إلى القصر الرئاسي

مدبولي يترأس مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال اليوم

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

كشكول

الخشت يعلن فوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة

التعليم العالي: برامج دراسية للحصول على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا

التعليم تعلن فتح باب التقديم بمدرسة جولد للتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

الأحد.. دار الكتب تختتم النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

صفحتنا ع الفيس بوك