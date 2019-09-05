اليوم.. صرف المعاشات المحولة على مكاتب البريد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، والذي يبلغ قيمته الإجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف.



وأكدت الوزارة، أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.



وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه.