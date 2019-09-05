مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020
أرمينيا × إيطاليا – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 1
منتخب إيطاليا
أيرلندا × سويسرا – ال8:45 مساء - beIN SPORTS HD 2
جبل طارق × الدنمارك – الـ8:45 - beIN SPORT HD 5
البوسنة والهرسك × ليشتنشتاين –الـ8:45 - beIN SPORT HD 6
فنلندا × اليونان – الـ8:45 مساء - beIN SPORT HD 4
النرويج × مالطا – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 7
رومانيا × إسبانيا – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 1
جزر فاروه × السويد – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 3
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:
كوريا الشمالية × لبنان –11:30 صباحًا
تايوان × الأردن – 1:10 ظهرا - الأردن الرياضية
الفلبين × سوريا – 1:30 ظهرا
سنغافورة × اليمن – 1:45 ظهرا - KSA Sports 2 HD
الهند × عمان – 3:30 عصرا - عمان الرياضية
فلسطين × أوزباكستان – 4 عصرا - KSA SPORT +1
البحرين × العراق – 6:30 مساء - قناة الرياضية العراقية
قطر × أفغانستان – 6:30 مساء
الكويت × نيبال – 7مساء - الكويت الرياضية
تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022:
تشاد × السودان – 4:30 عصرا
الصومال × زيمبابوى – 5مساء
سيشيل × رواندا – 10 مساء
مباريات دولية ودية:
البايان × باراجواى –12:20 ظهرا
السعودية × مالى – 7 مساء - KSA Sports 1 HD
بيرو × الإكوادور –2 من صباح الجمعة
منتخب الأرجنتين:
تشيلي × الأرجنتين – 4 من صباح الجمعة.
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020
أرمينيا × إيطاليا – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 1
منتخب إيطاليا
أيرلندا × سويسرا – ال8:45 مساء - beIN SPORTS HD 2
جبل طارق × الدنمارك – الـ8:45 - beIN SPORT HD 5
البوسنة والهرسك × ليشتنشتاين –الـ8:45 - beIN SPORT HD 6
فنلندا × اليونان – الـ8:45 مساء - beIN SPORT HD 4
النرويج × مالطا – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 7
رومانيا × إسبانيا – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 1
جزر فاروه × السويد – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 3
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:
كوريا الشمالية × لبنان –11:30 صباحًا
تايوان × الأردن – 1:10 ظهرا - الأردن الرياضية
الفلبين × سوريا – 1:30 ظهرا
سنغافورة × اليمن – 1:45 ظهرا - KSA Sports 2 HD
الهند × عمان – 3:30 عصرا - عمان الرياضية
فلسطين × أوزباكستان – 4 عصرا - KSA SPORT +1
البحرين × العراق – 6:30 مساء - قناة الرياضية العراقية
قطر × أفغانستان – 6:30 مساء
الكويت × نيبال – 7مساء - الكويت الرياضية
تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022:
تشاد × السودان – 4:30 عصرا
الصومال × زيمبابوى – 5مساء
سيشيل × رواندا – 10 مساء
مباريات دولية ودية:
البايان × باراجواى –12:20 ظهرا
السعودية × مالى – 7 مساء - KSA Sports 1 HD
بيرو × الإكوادور –2 من صباح الجمعة
منتخب الأرجنتين:
تشيلي × الأرجنتين – 4 من صباح الجمعة.