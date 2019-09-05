مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها في التقرير التالي.



مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020

أرمينيا × إيطاليا – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 1



منتخب إيطاليا



أيرلندا × سويسرا – ال8:45 مساء - beIN SPORTS HD 2



جبل طارق × الدنمارك – الـ8:45 - beIN SPORT HD 5



البوسنة والهرسك × ليشتنشتاين –الـ8:45 - beIN SPORT HD 6



فنلندا × اليونان – الـ8:45 مساء - beIN SPORT HD 4



النرويج × مالطا – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 7



رومانيا × إسبانيا – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 1



جزر فاروه × السويد – 8:45 مساء - beIN SPORT HD 3





تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:



كوريا الشمالية × لبنان –11:30 صباحًا

تايوان × الأردن – 1:10 ظهرا - الأردن الرياضية

الفلبين × سوريا – 1:30 ظهرا

سنغافورة × اليمن – 1:45 ظهرا - KSA Sports 2 HD

الهند × عمان – 3:30 عصرا - عمان الرياضية

فلسطين × أوزباكستان – 4 عصرا - KSA SPORT +1

البحرين × العراق – 6:30 مساء - قناة الرياضية العراقية

قطر × أفغانستان – 6:30 مساء

الكويت × نيبال – 7مساء - الكويت الرياضية





تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022:



تشاد × السودان – 4:30 عصرا

الصومال × زيمبابوى – 5مساء

سيشيل × رواندا – 10 مساء



مباريات دولية ودية:

البايان × باراجواى –12:20 ظهرا

السعودية × مالى – 7 مساء - KSA Sports 1 HD

بيرو × الإكوادور –2 من صباح الجمعة



منتخب الأرجنتين:



تشيلي × الأرجنتين – 4 من صباح الجمعة.