تجديد حبس مسجل سرق شقة في الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، الخميس، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة شقة بأسلوب كسر الباب بمنطقة الزيتون.



وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم "هاشم. ح" 30 سنة، عاطل ومسجل في قضيتي سرقة، اعترف بسرقة شقة سكنية بمنطقة الزيتون بأسلوب كسر الباب، وتمكن من سرقة خاتم ذهب، رسيفر، لاب توب.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من "حنان. م" تفيد بسرقة شقتها بدائرة قسم الزيتون، وبالانتقال والفحص تبين كسر باب الشقة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.