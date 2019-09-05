البيئة تمنع حرق "الكاوتش" في مصانع عرب أبو ساعد

تمكنت وزارة البيئة من ضبط كميات من الكاوتشوك التي كانت معدة للحرق لاستخدامها كوقود بأحد المصانع بعرب أبو ساعد، استمرارًا لجهود فريق عمل الإدارة العامة للتفتيش البيئي خلال حملاتهم التفتيشية على المصانع الكائنة بمنطقة عرب أبو ساعد للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.



وبحسب بيان للوزارة قبل قليل، على الفور تم رفع تلك الكميات التى تم إحباط حرقها على لودر والتوجيه بالتخلص الآمن منها للحد من تأثيرها السلبي على صحة المواطنين والبيئة في حال القيام بحرقها.



وأضافت الوزارة في بيانها انه تم التنسيق مع جمعية الطوب الطفلي بعرب أبو ساعد للتأكيد على المصانع بعدم القيام بحرق مخلفات الكاوتشوك، حيث من المقرر استمرار الحملات التفتيشية الموجهة لمنطقة عرب أبو ساعد بشكل يومي على مدار الأشهر المقبلة.