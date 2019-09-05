ضبط 12 سيارة ودراجة نارية متروكة في حملات بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات نارية دون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.