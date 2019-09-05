شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.



ودفعت الحملات بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات النارية والدفع بسيارات الدفع الرباعي وتكثيف الحملات المرورية، وشددت الحملات على ضبط متجاوزي السرعات خاصة على الطرق السريعة والصحراوية نظرا بوقوع حوادث كارثية بسبب السرعات العالية، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.



وواصلت الإدارة حملاتها أيضا لضبط متعاطي المواد المخدرة على الطرق السريعة حيث ضبطت الحملات أكثر من 850 سائقا ثبت تعاطيهم المواد المخدرة وذلك خلال الشهر الماضي فقط، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.



كما واصلت الإدارة حملاتها للكشف عن سلامة الإطارات، ونشرت رجال مباحث المرور على المواقف لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.