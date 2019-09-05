كثافات مرورية أعلى طريق المحور المركزي بأكتوبر

شهد أعلى طريق المحور المركزي بأكتوبر كثافات مرورية بسبب تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، أمام مول العرب، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وانتشرت خدمات المرور إلى مكان الحادث.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا بوجود مصادمة بين سيارتين أعلى طريق المحور المركزي، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.