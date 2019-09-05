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عالم

كوريا الجنوبية والهند توقعان على اتفاقية الدعم العسكري المتبادل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن وزيرها جونغ كيونغ-دو عقد محادثات ثنائية مع نظيره الهندي راجناث سينغ الذي يشارك حاليا في منتدى"حوار سيئول للدفاع " المنعقد في سيئول، وناقش معه أوضاع الأمن الإقليمي وسبل تطوير التعاون في شؤون وصناعة الدفاع.

واتفق الوزيران على عقد محادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع بين البلدين في أقرب وقت ممكن وتفعيل التبادل بين البلدين من خلال عقد التدريبات العسكرية والاجتماعات الاستشارية الدورية لكل القوات العسكرية.

وعلى وجه الخصوص، وقع الوزيران على اتفاقية الدعم اللوجستي للجيش بالإضافة إلى اتفاقية تعاون لتبادل دورات التدريب العسكري.

وشرح الوزير جونغ للجانب الهندي مساعي حكومته من أجل تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وطلب من الهند مواصلة تأييدها ودعمها لكوريا الجنوبية.

وبدوره، أكد وزير الدفاع الهندي على تأييد حكومته الكامل لمساعي حكومة سيئول المبذولة من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بمواصلة هذا التأييد بصورة إيجابية مستقبلا وبالتعاون مع المجتمع الدولي.

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