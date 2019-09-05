طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير العاصمة الأفغانية

أعلنت حركة (طالبان) مسؤوليتها عن التفجير الذي هز العاصمة كابول، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين.



وذكرت الحركات - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أنها استهدفت ثلاث سيارات يملكها أجانب أثناء دخولها منطقة (شاش درك)، مشددة الحراسة.



ووقع الانفجار في منطقة تضم مقر السفارة الأمريكية ومهمة "الدعم الحاسم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى جانب بعثات دبلوماسية أخرى.