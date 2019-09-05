الأحد.. دار الكتب تختتم النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل

تختتم دار الكتب والوثائق القومية، الأحد المقبل، النشاط الثقافي والفني الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، بمقر المركز، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.



ويقام حفل الختام تحت رعاية وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تم تقديم عدد 135 نشاطا ثقافيا وفنيا بمشاركة 2202 طفل من رواد مكتبة الأطفال النموذجية التابعة لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.



وشملت هذه الأنشطة: 56 ورشة عمل، 17 ندوة، 18 لقاء لرواية قصة، 8 رحلات ثقافية لأماكن تاريخية، 6 مسابقات أدبية، 4 عروض مسرحية، عرض مسرح عرائس، أمسية أدبية وأخرى شعرية، 10 لقاءات تثقيفية، 9 أنشطة دينية، 2 حفل فني، نشاط اجتماعي، وآخر إعلامي.