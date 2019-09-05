سيئول تتحقق من سلامة المرافق بعد مرور إعصار "لينج-لينج"

بدأت بلديات إدارية في سيئول التحقق من سلامة منشآتها في الوقت الذي يتوقع فيه عبور إعصار "لينج-لينج" بالعاصمة والمناطق المجاورة لها.



ووفقا لما ذكرت البلديات الإدارية، تقوم منطقة " سونج-با" جنوب نهر الهان، بتوزيع "حواجز" للحد من تسرب الماء للطوابق السفلية من المباني السكنية والشبابيك، كما تعمل على تركيب أجهزة لمنع رجوع مياه الصرف عبر أحواض المطابخ أو الحمامات.



وتخطط أيضا لنقل السيارات المتوقفة من مواقف السيارات القريبة من الأنهار إلى شوارع في المناطق العالية.



وبالنسبة لمنطقة " كونج-كو " وسط سيئول، بدأ موظفو بلديتها تفقد 74 منزلا معرضة للغرق عند هطول أمطار غزيرة، وتخطط لمتابعة الأوضاع خلال الأيام القادمة.



وقامت أيضا بنشر موظفي الخدمة المدنية في مواقع الإنشاء والمرافق المعرضة لأضرار الأمطار.



وأجلت منطقة أونبيونج غرب سيئول، بعض الفعاليات المخطط لإقامتها في نهاية الأسبوع ضمن "مهرجان جبل بوكهان الثقافي" بدون تحديد موعد آخر.



وذكرت هيئة الإحصاء الوطنية يوم أمس أن إعصار "لينغ لينغ" يتجه نحو شمال شبه الجزيرة الكورية، حيث يتوقع أن يصل إلى شبه الجزيرة من شمال إقليم كيونغكي المجاور للعاصمة ومحافظة هونغهيه الكورية الشمالية.



ويقدر الضغط المركزي للإعصار بـ980 هكتوباسكال (hPa)، وسرعته القصوى قد تصل إلى 104 كيلومترات (29 مترا في الثانية) وقطر الرياح 280 كيلومترا.