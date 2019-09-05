إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالنزهة

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو في النزهة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة في جوزيف تيتو بالنزهة بوقوع حادث مروري؛ وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.