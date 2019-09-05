السيطرة على حريق شقة سكنية في السلام

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل نشب بشقة سكنية بالسلام، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.