ارتفاع مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا

أعلنت شركة هيونداي موتور وكيا موتورز التابعة لها اليوم الخميس أن مبيعاتهما في الولايات المتحدة في ارتفاع مستمر بفضل قوة مبيعات طرازات الـ"إس يو في" - سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.



وصلت مبيعات هيونداي وكيا مجتمعتين إلى 124،467 وحدة في الولايات المتحدة في شهر أغسطس، بزيادة تبلغ 12.3% مقارنة بـ110،793 وحدة باعتها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات المبيعات العالمية للشركتين.



قفزت مبيعات هيونداي في شهر أغسطس بنسبة 12% لتبلغ 63،737 وحدة، مقارنة بـ56،929 سجلتها العام الماضي، محققةً زيادة متواصلة في مبيعاتها بالولايات المتحدة للشهر الـ13 على التوالي على أساس سنوي.



وباعت هيونداي 36،347 وحدة من سيارات الـ"إس يو في" الشهر الماضي بما في ذلك ما يشمل سنتافي وتوسان وبلاسيد، بزيادة بنسبة 31% على أساس سنوي.



ووصلت مبيعات هيونداي من سيارات الـ"إس يو في" إلى 57% من إجمالي مبيعات جميع أنواع السيارات ويعد الرقم زيادة عن نسبة أغسطس من العام الماضي والتي وصلت إلى 49%.



وفي الشأن، قال "راندي باركر" نائب المدير المسئول عن المبيعات المحلية في هيونداي موتور أمريكا، في بيان: "المجموعة الحالية من سيارات هيونداي من طرازات الـ"إس يو في" والسيارات التي تعمل بالطاقة البديلة وغيرها، هي الأقوى على الإطلاق، ويثبت المستهلكون ذلك بإقبالهم على الشراء مع زيادة رائعة من رقمين لشهر آخر."



وبالمثل ارتفعت مبيعات كيا إلى 12.7% على أساس سنوي إلى 60،730 وحدة في شهر أغسطس الماضي، مدفوعة بالمبيعات القوية لسيارات الـ"إس يو في". وحققت سيارة كيا "سبورتاج" أفضل مبيعات لها على الإطلاق بـ9،593 وحدة، لتشهد مبيعات السيارة زيادة بنسبة 46.8% مقارنة بما حققته في نفس الفترة من العام الماضي.



الجدير بالذكر أن مبيعات الشركتين المجمعة للفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري وصلت إلى 873،384 وحدة بزيادة بـ4.4% عن 836،384 سيارة سجلتاها في نفس الفترة من العام الماضي.



وشهدت مبيعات هيونداي زيادة بمقدار 4.2% إلى 454،405 وحدات في الأشهر الثمان الأولى من العام، مقارنة بـ435،852 وحدة بالعام الماضي. في حين ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 4.5% إلى 418،879 وحدة مقارنة بـ400،539 وحدة بالعام الماضي.