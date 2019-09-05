رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: الاقتصاد المصري في تنام مطرد

قال رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية ماريو اوفن، إن الاقتصاد المصري في تنام مطرد، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في المجالات الاقتصادية.



جاء ذلك على هامش مشاركته في الاحتفالية التي أُقيمت بالسفارة المصرية ببرلين، لتوديع السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث شارك فيها بالحضور وزير الطاقة والكهرباء الألماني الأسبق، وممثلون من وزارة الخارجية الألمانية، ونواب البوندستاج الألماني وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب.



وقال اوفن - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - إن التعاون المصري الألماني في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة أمر هام جدا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد إلى حد كبير على الصناعات المتوسطة.



وأثنى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية على الخطوات السريعة للإصلاح الاقتصادي التي تخطيها مصر؛ لاسيما وأن التمثيل الدبلوماسي المصري يقوم بخطوات ماراثونية لتطبيق هذا التوجه، وهو ما لمسته في التعاون مع السفير المصري وفي زيارات القيادة المصرية ووفود الحكومة المصرية لألمانيا.